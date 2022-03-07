Арестович о войне России против Украины: появился новый фактор

Россия постепенно увеличивает интенсивность информационно-психологических операций (ИПСО) против украинского народа, украинской армии и власти. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге. Об этом сообщает Укринформ.

Алексей Арестович - фото из открытых источников

"Появился новый фактор, заключающийся в том, что противник резко увеличил интенсивность информационно-психологических операций против нас с вами, против населения Украины, Вооруженных сил, руководства страны и руководства ВСУ. Это означает две вещи. Первое – им плохо удаются упражнения на земле и в воздухе, поэтому они увеличивают атаки в информационном пространстве. Во-вторых, мы не должны на это реагировать, потому что главная цель противника состоит в том, чтобы мы потеряли психологическую способность к сопротивлению", — отметил Арестович.

Как сообщали ранее "Комментарии", российским войскам не удалось добиться успеха ни на одном участке фронта: отчет от Арестовича. По некоторым данным, Украина даже смогла несколько улучшить свои позиции. Советник главы Офиса президента подчеркнул, что украинская армия наносит ответные удары на отдельных участках и контратакует.

Также "Комментарии" писали, что Россия предложила эвакуировать украинцев к себе: Украина отреагировала на предложение. Россия предложила создать гуманитарные коридоры из Киева в Беларусь, а затем и в Россию, а из Харькова и Сум сразу в Россию. Ночью поступило письмо от России, в котором было предложение, "учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона", объявить режим тишины 7 марта и создать гуманитарные коридоры.

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