Арестович о войне России против Украины: появился новый фактор

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Карина Ожерельева
Россия постепенно увеличивает интенсивность информационно-психологических операций (ИПСО) против украинского народа, украинской армии и власти. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге. Об этом сообщает Укринформ.
Алексей Арестович - фото из открытых источников
Как сообщали ранее "Комментарии", российским войскам не удалось добиться успеха ни на одном участке фронта: отчет от Арестовича. По некоторым данным, Украина даже смогла несколько улучшить свои позиции. Советник главы Офиса президента подчеркнул, что украинская армия наносит ответные удары на отдельных участках и контратакует.
Также "Комментарии" писали, что Россия предложила эвакуировать украинцев к себе: Украина отреагировала на предложение. Россия предложила создать гуманитарные коридоры из Киева в Беларусь, а затем и в Россию, а из Харькова и Сум сразу в Россию. Ночью поступило письмо от России, в котором было предложение, "учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона", объявить режим тишины 7 марта и создать гуманитарные коридоры.
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