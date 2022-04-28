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ВСУ уничтожили уже почти тысячу российских танков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 10:35
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили уже почти тысячу российских танков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Армия РФ

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии рф с 24 февраля по 28 апреля ориентировочно составляют:

• личного состава — около 22800 (+400) человек ликвидировано;

• танков ‒ 970 (+31) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ед;

• артиллерийских систем – 431 (+10) ед;

• РСЗО — 151 (+2) ед;

• средства ПВО — 72 (+1) ед;

• самолетов – 187 (+2) ед;

• вертолетов – 155 (+0) ед;

• автомобильной техники — 1688 (+22) ед;

• корабли/катера- 8 (+0) ед;

• цистерн с ГСМ- 76 (+0);

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8);

• специальная техника – ​​31 (+0);

• пусковые установки ОТРК/ТРК- 4(+0).

В Генштабе ВСУ отмечают, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Приднестровье появился приказ оккупационных властей усилить армию. Разведка имеет информацию о начале мобилизации в оккупированной части Молдовы. 

Читайте также о том, что оккупанты передумали проводить "референдум" в Херсонской области. Ставленник Кремля заявил, что никаких референдумов в Херсонской области не планируется. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в ОП оценили риски для двух областей Украины со стороны Приднестровья. ПМР вряд ли вступит открыто в войну. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Резников рассказал детали встречи в Рамштайне. Страны Запада будут поставлять Украине большее вооружение и поставили цель свержения путинского режима. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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