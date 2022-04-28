Резников рассказал детали встречи в Рамштайне

Министр обороны Украины Алексей Резников, принявший участие во встрече представителей 40 стран в Рамштайне 26 апреля, рассказал о ключевых моментах согласия между участниками антипутинской коалиции.

Алексей Резников, новый министр обороны, фото Фейсбук

На встречу прибыли представители оборонных ведомств более 40 стран-членов ЕС, НАТО и государств Африки, Ближнего Востока и Персидского залива, Азиатско-Тихоокеанского региона.



"Это беспрецедентное событие произошло благодаря лидерству наших американских партнеров и персонально – министру обороны США Ллойду Остину III и председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли. Это настоящая коалиция, цель которой – не просто сдержать Кремль, а победить российскую тиранию, обеспечить цивилизованному миру возможность выиграть эту войну", — подчеркнул министр.

По его словам, было рассмотрено три блока вопросов как оперативных решений по помощи Украине в войне против агрессора, так и долгосрочное усиление обороны государства.



По результатам встречи принято решение о создании постоянной Консультативной группы по обороне Украины для налаживания логистики поставок оружия одного типа от нескольких партнеров и ускорения этих процессов.



Ключевым стало решение НАТО об интеграции Украины в Альянс де-факто путем предоставления оружия западного производства для постепенной полной взаимосовместимости украинской армии с армиями стран НАТО и усиления восточного фланга Альянса. Кроме того, Запад заинтересован в совместном производстве вооружений и военной техники с Украиной. На встрече обсуждалось долгосрочное сотрудничество в оборонной индустрии.

Есть договоренности об учебных программах для украинских военных, чтобы они овладели образцами западного вооружения, которые предоставляются и будут предоставляться украинцам. Артиллеристы ВСУ уже удивили партнеров во время тренировок на САУ 155-мм калибра на полигоне, произведя точные выстрелы с первого раза и предоставив рекомендации по усовершенствованию компьютерной программы САУ.

Однако министр призвал к реалистичному взгляду и ожиданиям, ведь у Украины впереди еще несколько тяжелейших недель. Вооружение будет поступать, но обучение и поставки требуют времени, а россия стремится причинить украинцам наибольшую боль, бросив все резервы на наступление. Поэтому война продолжается и будут разрушения и болезненные жертвы.

Как сообщал портал "Комментарии", в оккупированной Запорожской области продолжаются грабежи и террор населения.



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