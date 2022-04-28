В ОП оценили риски для двух областей Украины со стороны Приднестровья

Украина всегда рассматривала Приднестровье как территорию, со стороны которой могут возникнуть риски для государства. Но в этом регионе все продумано именно по обороне. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал в эфире всеукраинского телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента - фото из открытых источников

По словам Подоляка, Приднестровье несет риск для Одесской и Винницкой областей. Однако, как сообщил Подоляк, политическое и военное руководство Украины понимает всю ситуацию, которая сейчас сложилась.

В то же время, Подоляк сомневается, что Приднестровье вступит открыто в войну с Украиной на стороне России. По мнению советника главы ОП, все заявления о якобы обстрелах территории "ПМР", где обвиняют Украину, — это очередные российские провокации.

Как сообщали ранее "Комментарии", в британской разведке рассказали, сколько еще в РФ кораблей, способных наносить удары по Украине. Черноморский флот РФ действительно понес потери, после потопления крейсера "Москва" и потери десантного корабля "Саратов", однако он сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям.

Также "Комментарии" писали, что генерал СБУ рассказал о встрече Зеленского, после которой произойдет перелом в войне. Оперативные поставки современного вооружения, которые имеют передовые армии стран НАТО, могут стать переломным моментом в войне России против Украины.

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