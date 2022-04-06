ВСУ уничтожили технику оккупантов: захвачены трофеи (ФОТО)

Украинские военные продолжают уничтожать технику и живую силу оккупантов. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Сообщается, что в ходе проведения боевой работы наши воины уничтожили технику противника, а также захватили новые трофеи.

"Очередная попытка незаконной заготовки дров для российских оккупантов завершилась фиаско. У украинских воинов новые трофеи и немного морального удовольствия от боевой работы. Вместе победим!", — сообщает Генштаб ВС Украины.

Также защитники Украины опубликовали несколько фотографий с места событий. На снимках можно увидеть уничтоженную и захваченную технику армии РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, какие еще населенные пункты освободили ВСУ и какая ситуация на оккупированных территориях. Несколько населенных пунктов в Херсонской области освобождены от оккупантов.

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