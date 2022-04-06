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ВСУ уничтожили технику оккупантов: захвачены трофеи (ФОТО)

ВСУ успешно проводит демилитаризацию противника

сегодня, 10:37
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают уничтожать технику и живую силу оккупантов. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили технику оккупантов: захвачены трофеи (ФОТО)

ВСУ

Сообщается, что в ходе проведения боевой работы наши воины уничтожили технику противника, а также захватили новые трофеи. 

"Очередная попытка незаконной заготовки дров для российских оккупантов завершилась фиаско. У украинских воинов новые трофеи и немного морального удовольствия от боевой работы. Вместе победим!", — сообщает Генштаб ВС Украины. 

Также защитники Украины опубликовали несколько фотографий с места событий. На снимках можно увидеть уничтоженную и захваченную технику армии РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, какие еще населенные пункты освободили ВСУ и какая ситуация на оккупированных территориях. Несколько населенных пунктов в Херсонской области освобождены от оккупантов. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Россия ищет дураков, чтобы отправить всех "на убой" в Украину, — Зеленский (ВИДЕО). Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении рассказал, что Российская Федерация хочет сделать еще одно наступление и собирает по стране "дураков". 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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