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Какие еще населенные пункты освободили ВСУ и какая ситуация на оккупированных территориях

Несколько населенных пунктов в Херсонской области освобождены от оккупантов

сегодня, 10:24
Автор:

Козлова Альбіна
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По данным Генерального штаба ВСУ, под контролем украинских военных уже такие населенные пункты как Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка в Херсонской области. Еще продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

Какие еще населенные пункты освободили ВСУ и какая ситуация на оккупированных территориях

Фото Генеральный штаб ВСУ

Враг обстреливает Александровку и Станислав. Из этих населенных пунктов эвакуировали в Херсон более 90 человек. В Олешковской общине помогает переселенцам и местным украинская организация "Красного креста".

Возле Херсона продолжаются тяжелые бои, ВСУ идут в наступление и предлагают оккупантам сдаваться в плен. Херсон тоже находится под оккупацией. По словам мэра города Игоря Колихаева, в период с 24 февраля, российские оккупанты похитили более 100 человек, в основном это иностранцы, журналисты, активисты бывшие военнослужащие. Частично оккупированной остается Запорожская область.

По словам мэра Мелитополя Ивана Фёдорова, в городе сложная ситуация. Оккупанты не пропускают гуманитарный груз, не согласовывают зеленые коридоры для эвакуации. В последнее время начали высаживать из эвакуировавших людей автобусов мужчин для того, чтобы заставлять в будущем их служить в армии захватчиков.

В городе оккупанты похищают людей, также они минуют поля, вывозят сельхозтехнику, грабят с заводов металл, вырезают станки и оборудование. На оккупированных территориях враг запустил пропаганду и показывают только русские каналы и радиоволны. Федоров подтвердил, что оккупанты тянут линию интернета из Крыма на Херсон, Каховку, Мелитополь. Коллаборанты препятствуют работе украинских местных депутатов, коммунальных служб, учителей, соцработников. К ним приставляют конвой, чтобы следить за всеми действиями.

Как сообщал портал, в Днепропетровской и Львовской областях произошли взрывы в результате ракетных обстрелов.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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