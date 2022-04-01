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ВСУ уничтожили танковую колонну оккупантов под Изюмом (ФОТО)

Морпехи с НГУ остановили танки грамотно используя мины и РПГ

1 апреля 2022, 16:56 comments4655
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины уничтожили технику оккупантов на востоке нашей страны. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале. 

ВСУ уничтожили танковую колонну оккупантов под Изюмом (ФОТО)

ВСУ

Так, по информации Геращенко, на Изюмщине (Харьковская область) наши защитники уничтожили танковую колонну армии РФ. 

"Враг был остановлен на Изюмщине Морпехи с НГУ остановили танки грамотно используя мины и РПГ", — пишет Антон Геращенко. 

Также советник министра внутренних дел опубликовал фотографии подбитой вражеской техники. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Эрдоган раскрыл подробности о готовящейся встрече Зеленского и Путина. Также президент Турции назвал вопросы, которые будут обсуждаться на этой встрече. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что Британия посоветовала Украине не спешить с заключением мирного соглашения с РФ: в чем причина. Джонсон назвал Путина лжецом и посоветовал не заключать договоры с Россией. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в МИД рассказали, в каком случае на украинской территории появятся миротворцы. Дмитрий Кулеба отметил, что Украине необходимо иметь разные решения для всех возможных сценариев. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что "Чуть что сразу убегают": Офицер спецназа ГРУ с презрением высказывается о чеченцах (перехват переговоров). Чеченцы и жители Кавказа плохо относятся к россиянам и не хотят воевать за россию. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/9548
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