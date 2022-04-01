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Британия посоветовала Украине не спешить с заключением мирного соглашения с РФ: в чем причина

Джонсон назвал Путина лжецом и посоветовал не заключать договоры с Россией

1 апреля 2022, 16:11
Автор:

Карина Ожерельева
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Британия посоветовала Украине не торопиться заключать мирный договор с Россией. Джонсон также назвал Путина "лжецом". Как сообщают "Комментарии", об этом пишет The Times.

Британия посоветовала Украине не спешить с заключением мирного соглашения с РФ: в чем причина

Джонсон - фото из открытых источников

Как сообщил высокопоставленный источник в правительстве, власти Британии озабочены тем, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к "урегулированию" вопроса и могут пойти на значительные уступки в мирных договорах с Кремлем.

По опубликованной информации, в Британии сейчас есть опасения, что союзники "слишком стремятся", чтобы Украина заключила как можно быстрее мирное соглашение. Отмечается, что договор должен быть подписан только тогда, когда Украина будет в максимально выгодной позиции.

На выходных во время телефонного разговора Джонсон сказал Зеленскому, что Путин — "лжец и тиран", проводящий переговоры намеренно, чтобы "изнурить вас и заставить пойти на уступки".

Зеленский во время разговора также выразил обеспокоенность по поводу хода переговоров и относительно того, действительно ли Россия использует их для усиления собственных сил и изменения позиции.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты используют украинских детей в качестве живого щита при перемещении колонн техники — разведка. По информации ГУР Минобороны, оккупанты используют украинских детей еще как заложников, то есть как гарантию, что местные жители не будут выдавать координаты перемещения оккупантов украинской армии.

Также "Комментарии" писали, что война стала "стратегической катастрофой" для России: в Белом доме назвали главную проблему Кремля. По данным США, санкции наносят значительный ущерб экономике России.


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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/dont-back-down-britain-urges-ukraine-wmtfkv3pn
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