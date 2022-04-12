ВСУ уничтожили самолет и два вертолета оккупантов

Украинские воины продолжают защищать наше небо от летательных аппаратов армии РФ. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Согласно информации наших военных, за предыдущие сутки (11 апреля) зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и ПВО Сухопутных войск ВСУ были уничтожены семь воздушных целей врага, а именно:

• два вертолета;

• четыре БПЛА;

• один самолет.

Украинские истребители продолжают осуществлять патрулирование воздушного пространства, прикрывая группы штурмовиков и бомбардировщиков, которые наносят удары по оккупантам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что разведка Британии сообщила, когда начнется массированное наступление России на Донбассе. Россия продолжает перенаправлять свои силы на Донецкое и Луганское направление.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что у Зеленского назвали условие, при котором Украина способна победить Россию. Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украине по силам победить Россию.

Также "Комментарии" информировали о том, что под Мелитополем и Иловайском вражеские ПВО: в Генштабе раскрыли планы РФ по захвату Донбасса. Россияне пытаются завершить перемещение сил в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации на аэродромы недалеко от восточных границ Украины.

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