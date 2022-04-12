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ВСУ уничтожили самолет и два вертолета оккупантов

За 11 апреля наши воины сбили семь воздушных целей врага

сегодня, 11:00
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают защищать наше небо от летательных аппаратов армии РФ. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили самолет и два вертолета оккупантов

ВСУ

Согласно информации наших военных, за предыдущие сутки (11 апреля) зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и ПВО Сухопутных войск ВСУ были уничтожены семь воздушных целей врага, а именно:

• два вертолета;

• четыре БПЛА;

• один самолет.

Украинские истребители продолжают осуществлять патрулирование воздушного пространства, прикрывая группы штурмовиков и бомбардировщиков, которые наносят удары по оккупантам. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что разведка Британии сообщила, когда начнется массированное наступление России на Донбассе. Россия продолжает перенаправлять свои силы на Донецкое и Луганское направление. 

Читайте также о том, что усиление обстрелов в Луганской области и скопление техники возле Сумской: что известно о ситуации. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что планы врага не дальновидны и риски развития страшных сценариев сохраняются. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что у Зеленского назвали условие, при котором Украина способна победить Россию. Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украине по силам победить Россию. 

Также "Комментарии" информировали о том, что под Мелитополем и Иловайском вражеские ПВО: в Генштабе раскрыли планы РФ по захвату Донбасса. Россияне пытаются завершить перемещение сил в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации на аэродромы недалеко от восточных границ Украины. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu/posts/351694286998526
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