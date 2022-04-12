Усиление обстрелов в Луганской области и скопление техники возле Сумской: что известно о ситуации

Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай рассказал, какая ситуация в Луганской области, где проходит линия фронта и удается ли эвакуировать людей.

Подбитая вражеская техника, фото Facebook

Сейчас в области идут дожди, такая погода способствует нашей обороне, говорит чиновник, ведь по сельской местности танки и тяжелая техника не проедет, а в колоннах на автодорогах, они становятся легкой добычей ВСУ. Украинские защитники ведут бои с врагом в Попасной и Рубежном – там внутри городов идут позиционные бои. Города разделены – частично их заняли оккупанты, частично украинские военные, которые отражают постоянные атаки. Поэтому эвакуация оттуда людей не возможна — автобусы не могут подъехать, потому что все обстреливается. Есть риск для тех, кто будет эвакуироваться, и для водителей.

Горная община тоже на линии фронта, впереди сел проходит линия обороны, но враг обстреливает все подряд, разрушая частные дома уже полтора месяца. Один или два раза в неделю руководитель общины все равно вывозит людей. В Лисичанске и Северодонецке ежедневно работает эвакуация, когда получается вывезти 2000, когда 200 человек, но даже 50 человек тоже будут вывозить, пока есть возможность.

Ситуация с развозом гуманитарной помощи такая же, как с эвакуацией. В Горную общину гуманитарная помощь подвозится, завозится в Северодонецк. Работают больницы в Лисичанске и Северодонецке, скорые помощи обеспечены горючим, оборудование работает.

В течение двух дней враг стягивает тяжелую технику сотнями единиц ближе к линии фронта. Военные фиксируют увеличение количества авиаобстрелов самолетами и ракетами. Вчера в жилмассив Лисичанска попала точка "У", есть погибшие.



В плен к ВСУ попадают мобилизованные из "ЛДНР", также многие погибшие среди только что мобилизованных с оккупированных территорий — таких 90%. Мужчин насильно везут в войскоматы и на передовую, позади идут заграждения отряды.

Как рассказала в эфире Единых новостей заместитель министра обороны Анна Маляр, в Украине идет война, сейчас горячая фаза, интенсивность боев не спадает. По предварительной информации, в Мариуполе были использованы фосфорные боеприпасы, говорит она. Однако риск применения химоружия достаточно высок. На юге ситуация очень сложная, потому что враг концентрирует усилия, чтобы завоевать территорию, представляющую стратегический интерес.

На территории Беларуси, у границы с Сумской областью, техника врага стоит, там руководство врага ищет средства, чтобы набрать желающих воевать. В целом русские войска переходят на территорию россии, чтобы укрепиться и перегруппироваться и будут снова наступать. Будет ли удар с севера или нет, однозначно сказать нельзя, говорит Анна Маляр. Однако в настоящее время планы враг имеет на несколько дней, ориентируется по ситуации на фронте, часть действий командования россии выходят за рамки военной логики. Впрочем, Украина должна быть готова ко всяким сценариям, все риски есть, потому что идет война.

Как сообщал портал, в Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на северных границах с Беларусью.



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