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ВСУ уничтожили российскую артиллерию и бронетехнику на юге Украины

В небе над Николаевщиной сбит вражеский БПЛА

сегодня, 12:58
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины дают достойный отпор захватчикам и продолжают уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили российскую артиллерию и бронетехнику на юге Украины

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информирует ОК "Юг" на линии столкновения южного фронта обстановка динамичная и напряженная.

"Враг, страдая от системных контратак наших подразделений, подтянул и разгружает на железной дороге, в 40 км от Херсона 27 единиц БМП-1.", — сообщает ОК "Юг". 

Противник продолжается пытаться вести разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Николаевщине. За прошедшие сутки нашим воинам удалось сбить очередной "Орлан-10". 

В целом в результате выполнения украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией Воздушных сил огневых задач и авиаударов, потери противника предварительно составили:

• 24 оккупанта;

• танк Т-72;

• 4 гаубицы "Мста-Б" калибром 152 миллиметра;

• четыре единицы бронированной и автомобильной техники. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинский музыкант рассказал, как убирал трупы мирных жителей в освобожденных от оккупантов городах. Музыкант продолжает помогать людям и сейчас. 

Читайте также о том, что ВСУ уничтожили БТГ российских мотострелков в Херсонской области — подробности. В Херсонской области украинские военные уничтожили большое подразделение противника. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Запорожской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов и наблюдательные пункты оккупантов. В Бердянском порту произошло большое количество взрывов. 

Также "Комментарии" информировали о том, что не завтра, послезавтра или в июле: нардеп рассказал, когда ждать сообщения "Мы победили". Алексей Гончаренко считает, что впереди еще не одни 100 дней войны против страны-агрессора. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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