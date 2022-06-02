ВСУ уничтожили БТГ российских мотострелков в Херсонской области - подробности

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации в Херсонской области. Об этом он сообщил в прямом эфире на канале Фейгин-Live.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Так, по словам Алексея Арестовича, после того, как украинские военные переправились через реку Ингулец, закрепились и создали плацдарм, российское командование перебросило туда свои части, которые пошли в атаку с задачей ликвидировать плацдарм.

"Так вот, при попытке противником выбивать наши войска там разгромили сегодня батальонную-тактическую группу российскую, мотострелков. В ноль практически. Несколько десятков единиц техники и не меньше, я думаю, пары сотен убитыми только", — Арестович.

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