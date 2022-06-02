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ВСУ уничтожили БТГ российских мотострелков в Херсонской области - подробности

В Херсонской области украинские военные уничтожили большое подразделение противника

сегодня, 22:10
Автор:

Денис
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации в Херсонской области. Об этом он сообщил в прямом эфире на канале Фейгин-Live. 

ВСУ уничтожили БТГ российских мотострелков в Херсонской области - подробности

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Так, по словам Алексея Арестовича, после того, как украинские военные переправились через реку Ингулец, закрепились и создали плацдарм, российское командование перебросило туда свои части, которые пошли в атаку с задачей ликвидировать плацдарм. 

"Так вот, при попытке противником выбивать наши войска там разгромили сегодня батальонную-тактическую группу российскую, мотострелков. В ноль практически. Несколько десятков единиц техники и не меньше, я думаю, пары сотен убитыми только", — Арестович. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинские полицейские перешли на сторону врага в Мариуполе (ВИДЕО). Полицейские начали сотрудничество с оккупантами. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что собачья преданность: полковник ФСБ рассказал об отношениях Шойгу и Путина. Российский военный рассказал историю "дружбы" министра обороны РФ. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что украинские воины одним метким выстрелом уничтожили вражеский минометный расчет на Донбассе (ВИДЕО). Бійці ЗСУ дають достойный отпор оккупантам. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Украине в несколько раз выросла цена на основной ингредиент борща. На сегодня этот овощ продают в среднем на 38% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XNYnlr9ySGU
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