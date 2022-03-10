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ВСУ уничтожили российский дивизион "Искандер-М"

Украинские военные дают достойный отпор врагу

сегодня, 13:10
Автор:

Денис
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Украинские военные рассказали об уничтожении техники оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север" в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили российский дивизион "Искандер-М"

ВСУ

Наши защитники отметили, что из данных комплексов велся обстрел мирного населения Украины. 

"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", который обстреливали мирное население!", — пишет Оперативное командование "Север". 

Для справки: "Искандер-М" — является баллистическим оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК).

ВСУ уничтожили российский дивизион ”Искандер-М” - фото 2

Скриншот: Facebook-Оперативное командование "Север".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленский рассказал, почему худшее для Украины уже произошло. Президент Владимир Зеленский сообщил, что не боится оцепления Киева, поскольку не может быть еще хуже – из-за российского вторжения страна разрушается, люди гибнут. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Великобритания ввела санкции против российских олигархов: в списке Абрамович, Дерипаска, Миллер, Сечин. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, сколько украинцев верят в победу над Россией, — опрос. Вера в победу над Россией у украинцев растет с каждым днем. Читайте об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ ликвидировали командира танкового полка оккупантов. Ранее оккупант получал орден от Путина. Подробно об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord/
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