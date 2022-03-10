ВСУ уничтожили российский дивизион "Искандер-М"

Украинские военные рассказали об уничтожении техники оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север" в социальной сети Facebook.

ВСУ

Наши защитники отметили, что из данных комплексов велся обстрел мирного населения Украины.

"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", который обстреливали мирное население!", — пишет Оперативное командование "Север".

Для справки: "Искандер-М" — является баллистическим оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК).

Скриншот: Facebook-Оперативное командование "Север".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленский рассказал, почему худшее для Украины уже произошло. Президент Владимир Зеленский сообщил, что не боится оцепления Киева, поскольку не может быть еще хуже – из-за российского вторжения страна разрушается, люди гибнут. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, сколько украинцев верят в победу над Россией, — опрос. Вера в победу над Россией у украинцев растет с каждым днем. Читайте об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ ликвидировали командира танкового полка оккупантов. Ранее оккупант получал орден от Путина. Подробно об этом читайте на нашем сайте.

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