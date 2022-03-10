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Получал орден от Путина: ВСУ ликвидировали командира танкового полка оккупантов

Украинские военные дают достойный отпор врагу

сегодня, 12:22
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины сообщили об уничтожении высокопоставленного военного РФ в Киевской области. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутный войск ВСУ в социальной сети Facebook. 

Получал орден от Путина: ВСУ ликвидировали командира танкового полка оккупантов

Армия РФ

По данным СВ ВСУ под Броварами был уничтожен  командир танкового полка ВС РФ. 

"Сегодня, 10.03.2022, под Броварами был ликвидирован командир танкового полка оккупационной армии Андрей Захаров. В 2016 году он, будучи майором, получил орден от Путина", — отмечают в Сухопутных войсках ВСУ. 

Получал орден от Путина: ВСУ ликвидировали командира танкового полка оккупантов - фото 2

Фото: СВ ВСУ.

Получал орден от Путина: ВСУ ликвидировали командира танкового полка оккупантов - фото 3

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Россия в еще большей изоляции: у Лаврова заявили, что покидают Совет Европы. В ведомстве обвинили страны ЕС и НАТО в том, что они якобы злоупотребляют своим большинством. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что названы регионы, из которых украинцам советуют временно уехать. Сегодня с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения из ряда городов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о российско-украинской войне и "денацификации" от Путина: почему это стало возможным. Путин принял решение закрыть "украинский вопрос", потому что Запад сам позволил пойти на такой шаг. Читайте об этом в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщал о том, что Carlsberg прекращает производство и продажу пива в РоссииВ то же время заводы Балтика, специализирующиеся на варке пива и долей которых владеет компания, продолжат работать. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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