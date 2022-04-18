ВСУ уничтожили полковника армии РФ, который командовал зенитной ракетной бригадой

Украинские военные продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, Россия продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Очередным грузом 200 стал командир 49-й зенитной ракетной бригады армии РФ.

"Командир 49-й зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", — сообщает СтратКом Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минобороны Британии подтвердили – РФ использует против Украины ту же тактику, что в Чечне и Сирии. Попытка захватить Мариуполь дорого обошлась его жителям. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что ПВО справилась с 60% ракет, которые утром Россия направила на Днепропетровщину. Российские войска запустили ракеты по Днепропетровской области. Читайте об этом подробнее в нашей статье.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ в который раз уничтожили оккупантов в Чернобаевке: подробности. Феномен Чернобаевки: 16-й раз украинские военные разбивают там технику врага. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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