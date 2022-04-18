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ВСУ в который раз уничтожили оккупантов в Чернобаевке: подробности

Феномен Чернобаевки: 16-й раз украинские военные разбивают там технику врага

сегодня, 08:36
Автор:

Козлова Альбіна
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Алексей Арестович рассказал, как 16-й раз украинцы разбили вражескую технику в Чернобаевке Херсонской области. Об этом советник президента написал на своей странице в Facebook.

ВСУ в который раз уничтожили оккупантов в Чернобаевке: подробности

Фото Генеральный штаб ВСУ

Оккупанты устроили в Чернобаевке склад ракетных боеприпасов и ракетные системы залпового огня, пополнили его новыми запасами. В населенном пункте, где их позиции разбивали 15 раз, уничтожали вертолеты на аэродроме и другую технику, новое военное руководство россии дало приказ снова сделать склад техники с учетом удобного расположения.

Несмотря на дождь и облака, украинские военные точно ударили по позициям врага. В результате удара боеприпасы сдетонировали и произошел пожар.

"Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала "Чернобаевка" таки состоялся. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля "операцией" генерала Дворникова", — написал Арестович, комментируя успехи ВСУ.

Как сообщал портал "Комментарии", разведчики рассказали, что на самом деле происходит среди военной верхушки РФ и совершающих ошибки из-за давления со стороны политического руководства и ограничения в сроках, которые дал Путин.

Также мы сообщали , что ВСУ уволили несколько населенных пунктов в Харьковской области. ВСУ продолжают отбивать врага и в районе села Мала Рогань и сдерживают врага по другим направлениям возле областного центра. Военные 81 аэромобильной бригады в этом районе уничтожили пять вражеских танков, 10 бронемашин и почти сотню живой силы врага.



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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich
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