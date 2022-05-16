ВСУ уничтожили много живой силы и техники оккупантов на юге Украины

Оперативное командование "Юг" информирует об оперативной обстановке на юге Украины по состоянию на утро 16 мая. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ

На Херсонщине и Николаевщине оккупанты продолжают укрепляться на занятых рубежах, активные наступательные действия не ведут. Наши ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией в течение суток нанесли более 100 ударов по позициям противника.



"В Херсонской области феерически представлена ​​очередная серия Чернобаевки с уничтожением склада боеприпасов, подтверждена потеря 75 рашистов и почти 20 единиц техники, в частности, четыре буксировочных и две самоходных гаубицы "Мста-С", четыре минометных комплекса, две единицы бронированной и четыре единицы автомобильной техники, а еще две мастерские технического обслуживания и один БПЛА", — сообщает ОК "Юг".

Около острова Змеиный противник пытается обустроить позиции и организовать поставку техники на остров.

Отмечается, что угрозы ракетных ударов и вероятность высадки десанта остаются актуальными.

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