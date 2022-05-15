81 день войны: какая сейчас ситуация в Украине

Сегодня начались восемьдесят первые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. На официальной странице Генштаба Вооруженных Сил Украины в Facebook сообщили о том, какая сейчас ситуация в Украине.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

По информации источника, морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, враждебные подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

На Волынском и Полесском направлениях оккупанты не проводят активных действий. Вместе с тем сохраняется вероятность ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении враг продолжает охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Вместе с тем оккупанты продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области.

На Слобожанском направлении российские военные занимаются перегруппировкой своих подразделений. Также проводят пополнение запасов боеприпасов для восстановления наступательных возможностей.

На Харьковском направлении активные боевые действия со стороны оккупантом не проводятся.

На Славянском направлении враг совершал обстрелы подразделений Сил обороны Украины, а также предпринимал попытку прорвать оборону украинских войск. Однако попытки не увенчались успехом. Для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянск, оккупанты проводят перегруппировку войск.

На Южнобужском направлении противник удерживает занятые позиции.

В Мариуполе по-прежнему продолжается блокировка наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Авиационные удары и артиллерийские обстрелы не прекращаются.

Стоит отметить, что за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил были сбиты восемь воздушных целей: семь БПЛА типа Орлан-10, один самолет.



жену погибшего бойца полка "Азов" встретили из роддома его собратья. Новорожденного мальчика назвали Ильей, именно так хотел назвать сына муж Татьяны. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что





Также портал "Комментарии" информировал о том, что рф использует в своей пропаганде эксперта, которого арестовывали за педофилию

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!