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ВСУ уничтожили командира мотострелковой бригады оккупантов

200 мотострелковая бригада оккупантов потеряла около 1500 своих военных

сегодня, 12:25
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины сообщили о ликвидации еще одного высокопоставленного военного РФ. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. 

ВСУ уничтожили командира мотострелковой бригады оккупантов

ВСУ

Как стало известно, в боях под Харьковом был уничтожен полковник армии оккупантов. 

"Ликвидирован командир 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковник Денис Курило. Как известно, 200 бригада понесла наибольшие потери во время выполнения так называемой "специальной военной операции".", — сообщают в Сухопутных войсках. 

Согласно данным наших военных, в Украине данная бригада потеряла около 1500 своих военных. 

ВСУ уничтожили командира мотострелковой бригады оккупантов - фото 2

Фото: СВ ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что символ Z – под запретом: Кулеба обратился к мировому сообществу. "Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города и тысячи убитых украинцев. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что снова медали на международных соревнованиях: какие награды завоевали украинцы. На соревнованиях по маунтинбайку украинцы одержали победы. Читайте об этом в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Украина имеет широкую агентурную сеть в Кремле – глава украинской разведки. Украинская разведка сообщила о наличии агентов в России. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашей сайте. 

Также "Комментарии" информировал о том, что Россия подготовила новый план на следующие 60 дней: глава украинской разведки сообщил подробности. Украинская разведка узнала план России на следующие 60 дней. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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