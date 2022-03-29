ВСУ уничтожили командира мотострелковой бригады оккупантов

Вооруженные силы Украины сообщили о ликвидации еще одного высокопоставленного военного РФ. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

ВСУ

Как стало известно, в боях под Харьковом был уничтожен полковник армии оккупантов.

"Ликвидирован командир 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковник Денис Курило. Как известно, 200 бригада понесла наибольшие потери во время выполнения так называемой "специальной военной операции".", — сообщают в Сухопутных войсках.

Согласно данным наших военных, в Украине данная бригада потеряла около 1500 своих военных.

Фото: СВ ВСУ.

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