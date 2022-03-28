Россия подготовила новый план на следующие 60 дней: глава украинской разведки сообщил подробности

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил планы РФ на ближайшие два месяца войны. Буданов уверен в их неудаче. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова изданию Coffie or die.

Кирилл Буданов - фото из открытых источников

Кирилл Буданов оценил борьбу Украины против агрессора с большей силой. Глава украинской разведки сообщил о маниакальном желании России взять столицу Украины сразу в первые дни войны. Однако после того, как командование РФ осознало, что выполнить эту задачу нереально, Россия создала план действий на 30 дней.

"Поэтому они составили план под названием "Д плюс 30" и "Д плюс 60", — сказал он, объяснив, что эти цифры совпадают с ожиданиями России относительно того, как будут обстоять дела через месяц, а затем через два месяца войны", – отметил Буданов.

Также Буданов рассказал, что российская армия провалила свои задачи в первый период и сообщил об осторожном оптимизме в отношении будущего.

"Поскольку мы видим шаги и видим, что они делают. Мы надеемся, что можем сказать, что "Д плюс 60" тоже не будет успешным. Мы в это верим. Мы видим, что план "Д плюс 60 " провалится", — заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Генштабе рассказали, по каким направлениям враг пытается идти в контрнаступление. На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил в сутки отбиты 5 атак врага.

Также "Комментарии" писали, что в РФ запретили выход интервью Зеленского. Роскомнадзор заявил, что российские СМИ, принявшие интервью у президента Украины Владимира Зеленского, не будут иметь права для публикации его на территории России.

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