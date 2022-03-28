Украина имеет широкую агентурную сеть в Кремле – глава украинской разведки

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Украинская разведка, в том числе агенты в Кремле, передает немало информации о планах России. В частности, благодаря уникальной информации Украина смогла реализовать операцию и потопить десантный корабль "Саратов" в Бердянске. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава украинской разведки Кирилл Буданов во время интервью изданию Coffee or Die.
Москва, Россия - АР
Как сообщил Буданов, украинские разведчики проникли в сектора военного, политического и финансового руководства в РФ и "использовали полученную информацию с большой пользой".
Буданов также отметил важность разведывательной помощи от союзников. Американские разведчики недавно свидетельствовали перед Конгрессом США и отметили, что обмен разведданными с Украиной "революционные".
Как сообщали ранее "Комментарии", Россия подготовила новый план на следующие 60 дней: глава украинской разведки сообщил подробности.
Также "Комментарии" писали, что в России существенно уменьшается арсенал ракетного вооружения – Генштаб ВСУ. Предприятия России в оборонно-промышленном комплексе, занимающиеся производством ракет, теперь будут работать круглосуточно. Это свидетельствует о том, что у оккупантов существенно уменьшилось количество ракетного вооружения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Вальдемар
сегодня, 20:35
И зачем об этом писать? Спецслужбы свою работу обычно делают молча и она от этого лучше получается. Важен результат, а не доклады об успехах. Не профессионально как то.......
шщ78
сегодня, 20:32
ролд
Dreamka
сегодня, 20:28
Правда, вы совсем рехнулись мозгами думайте что пишете, а не жопой.