Украина имеет широкую агентурную сеть в Кремле – глава украинской разведки

Украинская разведка, в том числе агенты в Кремле, передает немало информации о планах России. В частности, благодаря уникальной информации Украина смогла реализовать операцию и потопить десантный корабль "Саратов" в Бердянске. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава украинской разведки Кирилл Буданов во время интервью изданию Coffee or Die.

Москва, Россия - АР

"Благодаря своим разведывательным возможностям Украина попала в нужный момент, чтобы нанести максимальный ущерб. Ракета ударила в тот самый момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", – заявил Буданов.

Как сообщил Буданов, украинские разведчики проникли в сектора военного, политического и финансового руководства в РФ и "использовали полученную информацию с большой пользой".

"Наличие агентов в руководстве России, в т. ч. в администрации Путина, чрезвычайно полезно для Украины. Агентурная разведка была усилена быстро растущими возможностями киберразведки Украины, которые дают глубокое понимание военных планов России", – сообщил Буданов.

Буданов также отметил важность разведывательной помощи от союзников. Американские разведчики недавно свидетельствовали перед Конгрессом США и отметили, что обмен разведданными с Украиной "революционные".

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия подготовила новый план на следующие 60 дней: глава украинской разведки сообщил подробности.

Также "Комментарии" писали, что в России существенно уменьшается арсенал ракетного вооружения – Генштаб ВСУ. Предприятия России в оборонно-промышленном комплексе, занимающиеся производством ракет, теперь будут работать круглосуточно. Это свидетельствует о том, что у оккупантов существенно уменьшилось количество ракетного вооружения.

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