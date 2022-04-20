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ВСУ уничтожили командира инженерно-саперного полка армии оккупантов (ФОТО)

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

сегодня, 10:26
Автор:

Денис
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В войне против Украины армия РФ продолжает терять своих высокопоставленных военных. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ уничтожили командира инженерно-саперного полка армии оккупантов (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, Вооруженным силам Украины удалось уничтожить еще одного офицера армии оккупантов. Очередным грузом 200 стал полковник, который командовал инженерно-саперным полком. 

"Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой. Командир 6 инженерно-саперного полка полковник Нагамов из Марий Эл.", — сообщает СтратКом Вооруженных сил Украины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что КаМАЗами свозят трупы россиян: как прошла ночь в Луганской области. Оккупанты понесли потери во время штурма позиций ВСУ в Луганской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что из Мариуполя согласован гуманитарный коридор, — Верещук. Проведение эвакуации гражданских из Мариуполя предварительно согласовано. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что наша задача – этого не допустить: в Минобороны раскрыли главную цель наступления РФ на Донбасс. В Минобороны считают ложными тезисы Кремля о наличии в этой так называемой "специальной военной операции" нескольких этапов. На самом деле, как утверждают в ведомстве, "этап" был один. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Украина сейчас имеет больше истребителей, чем две недели назад, – Пентагон. В США заявили, что непосредственно Штаты истребители не передавали. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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