КаМАЗами свозят трупы россиян: как прошла ночь в Луганской области

Ночь на линии фронта в Луганской области прошла более или менее спокойно, говорит глава военной администрации Сергей Гайдай, комментируя потери врага после отраженных атак в эфире телемарафона.

Фото Телеграм Луганская ОВА

"Не было огромного нашествия в Рубежном, Попасной. Чуть меньше наступлений и обстрелов. Видим, что все их прошлые атаки и попытки прорвать нашу оборону не прошли безнаказанно", – говорит Сергей Гайдай.

На оккупированных территориях больницы заполнены ранеными оккупантами. Также он добавил, что враг КаМАЗами свозит трупы погибших военных ближе к Луганску, подбитая вражеская техника остается. То есть враг понес значительные потери, совершая атаки.

Пока на линии фронта несколько уменьшилось количество обстрелов и атак. Враг либо ожидает подкрепления, либо перегруппировывается, добавил глава ОВА.

С начала анонсированной битвы за Донбасс украинские военные на позициях почувствовали новую волну наступления, ведь было увеличено количество обстрелов, оккупанты пытались совершить прорывы, стянули больше тяжелой техники — более 100 единиц.

Однако за почти два месяца оккупантам не удается сдвинуть линию фронта и прорвать оборону по линии Золотого и Попасной. Хотя там каждый день вся местность обстреливается из всего вооружения, которое есть в россии: минометов, артиллерии, из танков, авиации, РСЗО "Град", "Смерч", ракетами и т.д.

Как сообщал портал "Комментарии", по информации главы ОВА Сергея Гайдая ночью на 20 апреля враг обстрелял Новодружеск. В Донецкой области обстреляны населенные пункты в Торецком направлении, нанесен ракетный удар по Краматорску. Есть погибшие и раненые. В прифронтовых зонах идет эвакуация населения.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!