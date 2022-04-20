КаМАЗами свозят трупы россиян: как прошла ночь в Луганской области

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Козлова Альбіна
Ночь на линии фронта в Луганской области прошла более или менее спокойно, говорит глава военной администрации Сергей Гайдай, комментируя потери врага после отраженных атак в эфире телемарафона.
Фото Телеграм Луганская ОВА
На оккупированных территориях больницы заполнены ранеными оккупантами. Также он добавил, что враг КаМАЗами свозит трупы погибших военных ближе к Луганску, подбитая вражеская техника остается. То есть враг понес значительные потери, совершая атаки.
Пока на линии фронта несколько уменьшилось количество обстрелов и атак. Враг либо ожидает подкрепления, либо перегруппировывается, добавил глава ОВА.
С начала анонсированной битвы за Донбасс украинские военные на позициях почувствовали новую волну наступления, ведь было увеличено количество обстрелов, оккупанты пытались совершить прорывы, стянули больше тяжелой техники — более 100 единиц.
Однако за почти два месяца оккупантам не удается сдвинуть линию фронта и прорвать оборону по линии Золотого и Попасной. Хотя там каждый день вся местность обстреливается из всего вооружения, которое есть в россии: минометов, артиллерии, из танков, авиации, РСЗО "Град", "Смерч", ракетами и т.д.
Как сообщал портал "Комментарии", по информации главы ОВА Сергея Гайдая ночью на 20 апреля враг обстрелял Новодружеск. В Донецкой области обстреляны населенные пункты в Торецком направлении, нанесен ракетный удар по Краматорску. Есть погибшие и раненые. В прифронтовых зонах идет эвакуация населения.
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