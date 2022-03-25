ВСУ уничтожили колонну оккупантов в Черниговской области (ФОТО)

Защитники Украины разбили колонну военной техники в Черниговской области. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

По информации наших военных, в Черниговской области была уничтожена колонна оккупантов. Ликвидирована вражеская бронированная техника.

"Силы сопротивления Северщины постоянно работают над скорейшей победой наглого врага. Их бронированные машины оказались и не такими уж бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле. Вместе к победе!", — отмечают в Оперативном командовании "Север".

В подтверждение своим словам украинские воины опубликовали фотографии с места событий.

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