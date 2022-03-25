logo

BTC/USD

44351.29

ETH/USD

3152.08

LTC/USD

125.90

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 ВСУ уничтожили колонну оккупантов в Черниговской области (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили колонну оккупантов в Черниговской области (ФОТО)

Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле

сегодня, 13:01
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Защитники Украины разбили колонну военной техники в Черниговской области. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили колонну оккупантов в Черниговской области (ФОТО)

ВСУ

По информации наших военных, в Черниговской области была уничтожена колонна оккупантов. Ликвидирована вражеская бронированная техника. 

"Силы сопротивления Северщины постоянно работают над скорейшей победой наглого врага. Их бронированные машины оказались и не такими уж бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле. Вместе  к победе!", — отмечают в Оперативном командовании "Север". 

В подтверждение своим словам украинские воины опубликовали фотографии с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что война – 30-й день: почему Запад не готов дать гарантии Киеву – что ждать от Путина в изоляции. Эксперты рассказали, в каких позициях после месяца изнурительной войны оказались Украина и Россия.

Читайте также о том, что ВСУ в десятый раз ударили по Чернобаевке: РФ снова стягивает туда технику. Украинские военные снова ударили по аэродрому, который расположен в Чернобаевке (Херсонская область). 

Сайт "Комментарии" писал о том, что центр противодействия дезинформации при СНБО Украины перечислил слова, с помощью которых можно распознать оккупанта. Не только "паляниця": перечень слов, которые помогут распознать врага.

Также "Комментарии" информировали о том, что российские войска обстреляли частные дома некоторых украинских знаменитостей: кто пострадал. Дома каких украинских звезд пострадали от обстрелов оккупантов.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!