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ВСУ в десятый раз ударили по Чернобаевке: РФ снова стягивает туда технику (ВИДЕО)

Украинские военные снова ударили по Чернобаевке

сегодня, 12:13
Автор:

Карина Ожерельева
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ВСУ вечером 24 марта десятый раз ударили по скоплению военной техники российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, опубликовав в Телеграмме соответствующее видео.

ВСУ в десятый раз ударили по Чернобаевке: РФ снова стягивает туда технику (ВИДЕО)

Чернобаевка - фото из открытых источников

"Меткое попадание", — похвалил глава Николаевской ОГА Вооруженные силы Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что ВCУ нанесли 24 марта юбилейный удар по аэродрому в Чернобаевке. Арестович заявил, что ВСУ могут нанести снова удары по скоплению врага, ведь после разгрома РФ снова начала стягивать туда технику.


"Лучшие военные эксперты мира пытаются понять, зачем в течение часа после десятого удара российское командование продолжало заводить очередную колонну техники на лучший в Украине курортный аэродром", — отметил Арестович.

Как сообщали ранее "Комментарии", под Киевом уничтожен опорный пункт россиян: много сожженной техники, десятки убитых. В Киевской области ВСУ продолжат демонстрировать успехи. Украинские защитники уволили Лукьяновку под Киевом, уничтожили опорный пункт оккупантов, ликвидировали 40 захватчиков, других ищут.

Также "Комментарии" писали, что все больше военных РФ переходит воевать на сторону Украины против режима Путина. Понимание последствий войны в Украине приходит не столько гражданским, до сих пор склонным верить российской пропаганде, сколько самих российских военных, все чаще принимающих решение перейти с оружием в руках на сторону Украины.


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Источник: https://t.me/mykolaivskaODA/830
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