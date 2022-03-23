ВСУ уничтожили колонну обеспечения оккупантов (ВИДЕО)

Украинские защитники продолжают наносить удары по оккупантам. Об этом сообщают Сухопутные воска Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, наши защитники уничтожили технику с обеспечением противника.

"Уничтожена очередная российская колонна обеспечения. Теперь кто-то недоест, недоспит, недостреляет.", — сообщают в Сухопутных войсках ВСУ.

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали видео с места событий.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что уничтожены и взяты в плен десятки солдат РФ: на Запорожье ВСУ нанесли существенные потери оккупантам. Также наши воины захватили вражеский бронетранспортер. Теперь он послужит на благо Родины. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

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