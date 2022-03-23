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ВСУ уничтожили колонну обеспечения оккупантов (ВИДЕО)

Теперь кто-то недоест, недоспит, недостреляет

сегодня, 13:18
Автор:

Денис
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Украинские защитники продолжают наносить удары по оккупантам. Об этом сообщают Сухопутные воска Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили колонну обеспечения оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, наши защитники уничтожили технику с обеспечением противника. 

"Уничтожена очередная российская колонна обеспечения. Теперь кто-то недоест, недоспит, недостреляет.", — сообщают в Сухопутных войсках ВСУ. 

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали видео с места событий. 

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что готова ли Европа отказаться от российской нефти и газа: эксперты озвучили прогноз. Эмбарго на нефть и газ из РФ может нанести смертельный удар по российскому бюджету. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о помощи по трудоустройству для украинцев: эксперты оценили шаги правительства. Украинское правительство будет выплачивать помощь работодателям и переселенцам. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что уничтожены и взяты в плен десятки солдат РФ: на Запорожье ВСУ нанесли существенные потери оккупантам. Также наши воины захватили вражеский бронетранспортер. Теперь он послужит на благо Родины. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Чернобаевке российские оккупанты разгромили ракетой собственную техникуРоссийские оккупанты в Чернобаевке запустили ракетой сами в себя. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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