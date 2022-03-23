Уничтожены и взяты в плен десятки солдат РФ: на Запорожье ВСУ нанесли существенные потери оккупантам

Оккупанты понесли существенные потери в Запорожской области. Об этом сообщает спикер Запорожской областной военной администрации, полковник Вооруженных сил Украины Иван Арефьев.

Армия РФ

Как стало известно, наши защитники уничтожили десятки оккупантов и еще нескольких взяли в плен.

"Защитники Запорожской области за вчерашние сутки и сегодняшнюю ночь и утро нанесли существенные потери российским оккупантам, а именно: уничтожено 50 военнослужащих российской федерации, одну боевую машину пехоты и 5 бронетранспортеров, а один бронетранспортер захватили. Кроме того, 10 оккупантов были взяты в плен.", — сообщает Иван Арефьев.

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