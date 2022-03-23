logo

BTC/USD

42045.61

ETH/USD

2955.78

LTC/USD

119.29

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Уничтожены и взяты в плен десятки солдат РФ: на Запорожье ВСУ нанесли существенные потери оккупантам
commentss НОВОСТИ Все новости

Уничтожены и взяты в плен десятки солдат РФ: на Запорожье ВСУ нанесли существенные потери оккупантам

Украинские воины дают достойный отпор противнику

сегодня, 12:22 comments1040
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Оккупанты понесли существенные потери в Запорожской области. Об этом сообщает спикер Запорожской областной военной администрации, полковник Вооруженных сил Украины Иван Арефьев.

Уничтожены и взяты в плен десятки солдат РФ: на Запорожье ВСУ нанесли существенные потери оккупантам

Армия РФ

Как стало известно, наши защитники уничтожили десятки оккупантов и еще нескольких взяли в плен. 

"Защитники Запорожской области за вчерашние сутки и сегодняшнюю ночь и утро нанесли существенные потери российским оккупантам, а именно: уничтожено 50 военнослужащих российской федерации, одну боевую машину пехоты и 5 бронетранспортеров, а один бронетранспортер захватили. Кроме того, 10 оккупантов были взяты в плен.", — сообщает Иван Арефьев. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о "таможенной реформе": что планируется изменить в сфере налогообложенияЧто предлагают депутаты изменить в работе таможни и налоговой на время военного положения. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Украине будут производить противоковидный препарат PfizerЛекарство от коронавируса будет производить в Украине. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что не допустить эпидемиологическую катастрофу в оккупированных городах: "Красный крест" просят помочь. Радуцкий обратился к "Красному кресту" по поводу недопущения в Украине вспышки инфекционных заболеваний. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что десантники сбили российскую крылатую ракету, летевшую на украинский город. Ракета содержала 400 кг тротила. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.zoda.gov.ua/news/60092/situatsiya-shodo-rosiiskogo-vtorgnennya-23.03.2022-stanom-na-0800---zsu,-28-doba.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!