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В Чернобаевке российские оккупанты разгромили ракетой собственную технику

Российские оккупанты в Чернобаевке запустили ракетой сами в себя

сегодня, 21:01 comments1514
Автор:

Карина Ожерельева
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о неудачном пуске ракеты российскими оккупантами в Чернобаевке Херсонской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Арестовича на странице в Фейсбуке.

В Чернобаевке российские оккупанты разгромили ракетой собственную технику

Аэропорт Чернобаевки - Reuters

По словам Арестовича, российские оккупанты сами ударили по своей же технике, совершив неудачный запуск ракеты ПВО.

"Ракета пошла вверх, опрокинулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар. Короче, Чернобаевка 7,5”, — сообщил Арестович на своей странице в Фейсбуке.

Также Арестович написал, что ночью российские войска из района аэродрома начали залпы "Смерчами" по Николаеву. 

Ранее "Комментарии" сообщали, как Житомирщина готовится к вероятному вторжению Беларуси. Украинская разведка заявила, что Беларусь может приступить к вторжению на территорию Украины на стороне РФ. Мэр Житомира сообщил, готова ли область к вторжению Беларуси.

Также "Комментарии" писали, что десантники сбили российскую крылатую ракету, летевшую на украинский город. Наши воины, защищающие страну в рядах десантников, уничтожили точным выстрелом над одним из населенных пунктов Николаевской области крылатую ракету врага, направленную на Кропивницкий.

Читайте на портале "Комментарии": глава Полтавской ОВА сообщил о вероятности продвижения вражеских сил на Полтавщину. Председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин заявил, что за прошедшие сутки шли бои под Тростянцем, где враг понес потери и где украинские военные сорвали наступление оккупантов. Также Лунин подчеркнул, что Полтавщина остается надежным тылом и занимается гуманитарной помощью и переселенцами.


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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5315741075156596&set=a.353058151424938&type=3
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