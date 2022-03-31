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ВСУ уничтожили колонну бронетехники оккупантов (ФОТО)

Наши воины продолжают стоять на защите Украины

31 марта 2022, 18:43
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают героически держать оборону и уничтожать технику и живую силу оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север" в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили колонну бронетехники оккупантов (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, наши защитники превратили в тонны металлолома очередную колонну противника. 

"Еще одна колонна бронетехники оккупантов уничтожена где-то в полях Черниговщины. Также #нашикотики заблокировали возможность движения вражеской техники через один из водоемов", — сообщает Оперативное командование "Север". 

В подтверждение своим словам военные опубликовали фотографии с места событий, на котором запечатлены вражеские разбитые машины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что за российский газ платить – только рублями: к чему приведет указ Путина. Эксперты обьяснили, как страна-агрессор предлагает Европе покупать газ на своих условиях, стараясь обойти санкции. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что украинские пограничники встретили оккупантов огнемУкраинские пограничники накрыли огнем пехотинцев РФ, пытавшихся атаковать позиции ВСУ. 

Читайте также о том, что Зеленский час говорил с Байденом: о чем беседовали президенты – каких шагов ждать от США. В ходе переговоров американский президент, в частности, анонсировал выделение Украине $500 млн в виде прямой бюджетной помощи. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинские военные освободили от оккупантов два населённых пункта в Черниговской области (ФОТО). Сейчас в данных селах происходит очистка местности от взрывоопасных устройств. 


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Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord
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