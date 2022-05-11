ВСУ уничтожили еще пять летательных аппаратов противника

Украинские военные продолжают "приземлять" вражеские летательные аппараты. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (10 мая) нашим воинам удалось очистить небо Украины от еще пяти воздушных целей противника, а именно:

• четыре беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10";

• один вертолет Ми-24.

"Сегодня вся страна с нетерпением ждет символического 200 самолета российских оккупантов. Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь наших ЗРВ!", — отмечает Командование Воздушных сил.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что правительство "замораживает" тарифы, но проблема с их оплатой остается: в чем суть. Несмотря на войну, которую ведет против нас Россия, правительству уже сейчас нужно пойти на ряд кардинальных шагов, чтобы следующей зимой в дома украинцев стабильно поступили тепло и горячая вода.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что военные РФ поняли, что им не удастся избежать наказания: массово выставляют просьбы командованию. Таким образом российские захватчики пытаются избежать наказания за военные преступления, которые они совершили в Украине.

Также "Комментарии" сообщали о том, что бывший генпрокурор, получивший повестку в военкомат, снова хотел уехать из Украины (ВИДЕО). 14 марта Рябошапка уже пытался пересечь границу Украины.

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