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ВСУ уничтожили еще пять летательных аппаратов противника

Только за прошедшие сутки армия рф лишилась еще четырех своих беспилотников

сегодня, 13:22
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают "приземлять" вражеские летательные аппараты. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили еще пять летательных аппаратов противника

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (10 мая) нашим воинам удалось очистить небо Украины от еще пяти воздушных целей противника, а именно:

• четыре беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10";

• один вертолет Ми-24

"Сегодня вся страна с нетерпением ждет символического 200 самолета российских оккупантов. Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь наших ЗРВ!", — отмечает Командование Воздушных сил. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что правительство "замораживает" тарифы, но проблема с их оплатой остается: в чем суть. Несмотря на войну, которую ведет против нас Россия, правительству уже сейчас нужно пойти на ряд кардинальных шагов, чтобы следующей зимой в дома украинцев стабильно поступили тепло и горячая вода. 

Читайте также о том, что зажигалки ценой в $16 млрд: Philip Morris покупает Cricket. Стоимость сделки составит 161,2 миллиардов шведских крон. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что военные РФ поняли, что им не удастся избежать наказания: массово выставляют просьбы командованию. Таким образом российские захватчики пытаются избежать наказания за военные преступления, которые они совершили в Украине. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что бывший генпрокурор, получивший повестку в военкомат, снова хотел уехать из Украины (ВИДЕО). 14 марта Рябошапка уже пытался пересечь границу Украины. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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