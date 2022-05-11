Украинские десантники сбили вражеский Ми-24 (ВИДЕО)

Защитники Украины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, вчера (10 мая) в одном из районов выполнения задач подразделение противовоздушной обороны 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сбили российский ударный вертолет Ми-24. Вражеская техника была поражена с помощью ПЗРК "Stinger".

"На видео зафиксировано, как пылает "Крокодил" оккупантов. Следует отметить, что это уже пятнадцатый российский вертолет, сбитый именно подразделениями десантно-штурмовых войск ВС Украины за время широкомасштабного вторжения российских войск в Украину", — отмечает Командование ДШВ.

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