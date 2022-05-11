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Украинские десантники сбили вражеский Ми-24 (ВИДЕО)

Украинские военные "приземлили" очередной летательный аппарат противника

сегодня, 11:43
Автор:

Денис
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Защитники Украины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники сбили вражеский Ми-24 (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, вчера (10 мая) в одном из районов выполнения задач подразделение противовоздушной обороны 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сбили российский ударный вертолет Ми-24. Вражеская техника была поражена с помощью ПЗРК "Stinger". 

"На видео зафиксировано, как пылает "Крокодил" оккупантов. Следует отметить, что это уже пятнадцатый российский вертолет, сбитый именно подразделениями десантно-штурмовых войск ВС Украины за время широкомасштабного вторжения российских войск в Украину", — отмечает Командование ДШВ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что "Луна" ценой в 400 млн евро: в Германии арестовали яхту российского олигарха. Ранее судно принадлежало Роману Абрамовичу. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что умер первый Президент Украины Леонид Кравчук. У Леонида Кравчука были проблемы со здоровьем. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинская энергетика военного времени: риски, проблемы и пути их решения. Специалисты энергетической отрасли проанализировали текущую ситуацию по развитию энергетики в Украине, рассказали об энергобезопасности в условиях войны и эффективных способах решения неотложных проблем отрасли. 


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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