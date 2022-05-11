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ВСУ уничтожили еще один российский вертолет Ка-52

Десантники ВСУ сбили ударный вертолет противника

сегодня, 16:35
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают уничтожать летательные аппараты противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили еще один российский вертолет Ка-52

ВСУ

Сегодня, 11 мая, воинам-десантникам удалось уничтожить очередной вертолет противника. Воздушная цель была ликвидирована в небе над Харьковской областью с помощью ПЗРК "Перун". 

"Подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины с ПЗРК "Перун" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52", — сообщает Командование ДШВ ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировали о том, что вчера украинские десантники сбили вражеский Ми-24. Данный летательный аппарат стал уже пятнадцатым, который сбили бойцы ДШВ за время широкомасштабного вторжения российских войск в Украину. 

Читайте также о том, что Кабмин запретил российским аудиторам работать в УкраинеАудиторским фирмам, связанным с РФ, запрещено в Украине работать на период военного положения. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Тернопольской области поймали "волонтеров", которые хотели использовать 2 млн грн пожертвований на ВСУ. Во время обыска правоохранители обнаружили более 200 тыс. грн, 37 тыс. долларов США, более 2 тыс. фунтов стерлингов и почти 7 тыс. евро. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ остановили широкомасштабное наступление – РФ переходит к обороне. В районах Харькова и Изюма, а также на Херсонском и Мелитопольском направлениях враг перешел к обороне. 


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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