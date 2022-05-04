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ВСУ уничтожили еще 15 воздушных целей противника

Только за предыдущие сутки армия рф потеряла семь своих летательных аппаратов

сегодня, 11:44
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают "приземлять" вражеские летательные аппараты. Только за предыдущие сутки наши защитники уничтожили 15 воздушных целей врага. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ уничтожили еще 15 воздушных целей противника

ПВО. (фото из открытых источников)

Так, по информации Командования ВС ВСУ, за прошедшие сутки (3 мая) наши воины уничтожили семь летательных аппаратов армии рф. Все они являлись беспилотниками оперативно тактического уровня. 

Кроме того, в небе над Украиной были сбиты восемь крылатых ракет, которые оккупант выпустил по территории нашей страны. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ЕС решил ввести эмбарго на российскую нефть: цены на сырье резко пошли вверх. Эмбарго на российскую нефть предусматривает постепенный запрет на импорт сырья в течение шести – восьми месяцев. 

Читайте также о том, что при каких условиях Украина может уничтожить базу вражеского морского флота в Крыму и Керченский мост. Что нужно для нанесения ракетных ударов по военным и военно-морским объектам агрессора. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что компенсация за коммуналку: как получить деньги тем, кто приютил беженцев. Украинцам, которые бесплатно приютили у себя переселенцев, могут получить частичную компенсацию от государства за коммунальные услуги. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Бог защитит Украину: как молиться за наших бойцов и победу над врагом. Православная церковь Украины опубликовала молитвы, которые стоит прочитать каждому, чтобы приблизить нашу победу. 



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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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