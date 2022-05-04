При каких условиях Украина может уничтожить базу вражеского морского флота в Крыму и Керченский мост

В россии есть две базы черноморского флота – в Новороссийске и Севастополе. Украинским войскам, чтобы лишить вражеский флот логистики и средств снабжения, нужно уничтожить хотя бы базу в оккупированном Крыму. Ведь там заправляются вооружением российские подлодки, им загружают "Калибры" в надводном состоянии. Во время такой загрузки можно было бы нанести им удар. Об этом рассказал в эфире военный эксперт Олег Жданов.

Ракетный комплекс ATACMS, фото Википедия

Однако пока нет у Украины такого ракетного комплекса, который бы доставал до Севастополя. Для этого нужны ракеты с дальностью полета – 300-500 км, а "точка У", например, летит только 100-120 км.

Если удастся решить две ключевые проблемы с ракетным вооружением, то украинские военные смогут нанести удар по Керченскому мосту, базе в Севастополе и аэродромах в россии, из которых летят истребители и проводятся ракетные обстрелы нашей территории.

Одна из проблем – поставка ракетных комплексов HIMARS или ATACMS, ракеты которых летят до 300-500 км. Вторая проблема — обучение военных ведению точных расчетов и этих комплексов.

Ракеты "Гарпун" и "Нептун" противокорабельные и могут быть непригодны для попадания по наземным объектам. Однако они могут поразить корабли в бухте или порту.

Ранее мы писали , что известно, сколько стоит крейсер "Москва" и почему это тяжелая потеря для агрессора. Надо понимать, что это корабль советского времени, стоимостью примерно 750 млн долларов с командой и штабом в 510 человек, единственный в Черном море оснащенный средствами ПВО большого радиуса действия в виде С-300Ф – длинная рука флотской ПВО. То есть 50% ПВО флота россии в Черном море. Такие потери морское государство не терпело со времен Второй мировой. "Москва" — самый крупный потопленный флагман противокорабельными ракетами.





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