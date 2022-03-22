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ВСУ уничтожили два самолета оккупантов на Слобожанском направлении

Украинские воины дают достойный отпор противнику

сегодня, 18:40
Автор:

Денис
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Украинские силы ПВО продолжают стоять на защите нашего неба и уничтожать летательные аппараты противника. Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Восток" в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили два самолета оккупантов на Слобожанском направлении

ВСУ

Как стало известно, за сегодняшний день, 22 марта, наши защитники уничтожили три воздушные цели на Слобожанском направлении. 

"Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели на Слобожанском направлении. Силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора", — сообщают в Воздушном командовании "Восток". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Вооруженные силы Украины показали, как точными ударами уничтожают военную технику противника. Сообщается, что на опубликованных кадрах запечатлена работа переносного противотанкового ракетного комплекса. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, как вызвать "скорую" без мобильного телефона: важные советы. Украинцам рассказали, как вызвать "скорую" помощь, если отсутствует мобильный телефон: альтернативные способы. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в "Диї" запустили игру, где "Байрактаром" можно управлять через смартфон. Михаил Федоров назвал ее "цифровым успокаивающим". Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что хакеры из Anonymous дали 48 часов, чтобы компании покинули рынок России. Также хакеры призвали бойкотировать продукцию Nestle.


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Источник: https://www.facebook.com/pvkshid
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