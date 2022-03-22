ВСУ уничтожили два самолета оккупантов на Слобожанском направлении

Украинские силы ПВО продолжают стоять на защите нашего неба и уничтожать летательные аппараты противника. Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Восток" в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, за сегодняшний день, 22 марта, наши защитники уничтожили три воздушные цели на Слобожанском направлении.

"Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели на Слобожанском направлении. Силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора", — сообщают в Воздушном командовании "Восток".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Вооруженные силы Украины показали, как точными ударами уничтожают военную технику противника. Сообщается, что на опубликованных кадрах запечатлена работа переносного противотанкового ракетного комплекса. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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