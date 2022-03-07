ВСУ уничтожили 30 вертолетов РФ возле Херсона

Сегодня, 7 марта, украинские защитники сообщили об уничтожении вражеской техники. Об этом сообщается на официальной странице Командования морской пехоты ВСУ.

ВСУ

"Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", — отмечается в посте.

Также согласно информации Командования морской пехоты, за прошлые сутки на подступах к городу Николаев было уничтожено три колонны врага.

"Украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20", — Коммендование морской пехоты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Арахамия заявил, что Украина может приостановить свое стремление в НАТО, но есть одно условие. Киев готов на компромисс по НАТО, но только с чёткими оговорками. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что США разрешили странам НАТО поставлять истребители в Украину. Пока НАТО не планирует закрывать небо над Украиной. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, на какие города оккупанты готовят новую волну атак. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что оккупанты могут готовить новую волну атак: известно, на какие города.

Также "Комментарии" сообщали о том, что президент присвоил звание героев городам Украины и наградил орденами чиновников. Награды от президента получили главы ОГА и мэры городов и сами города.

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