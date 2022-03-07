logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 ВСУ уничтожили 30 вертолетов РФ возле Херсона
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили 30 вертолетов РФ возле Херсона

Украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка

сегодня, 10:15 comments1538
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Сегодня, 7 марта, украинские защитники сообщили об уничтожении вражеской техники. Об этом сообщается на официальной странице Командования морской пехоты ВСУ.

ВСУ уничтожили 30 вертолетов РФ возле Херсона

ВСУ

"Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", — отмечается в посте. 

Также согласно информации Командования морской пехоты, за прошлые сутки на подступах к городу Николаев было уничтожено три колонны врага. 

"Украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20", — Коммендование морской пехоты. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Арахамия заявил, что Украина может приостановить свое стремление в НАТО, но есть одно условие. Киев готов на компромисс по НАТО, но только с чёткими оговорками. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что США разрешили странам НАТО поставлять истребители в Украину. Пока НАТО не планирует закрывать небо над Украиной. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, на какие города оккупанты готовят новую волну атакМинистр обороны Украины Алексей Резников отметил, что оккупанты могут готовить новую волну атак: известно, на какие города. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что президент присвоил звание героев городам Украины и наградил орденами чиновников. Награды от президента получили главы ОГА и мэры городов и сами города. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kmp.vmsu.ua
Теги:
comments

Обсуждения

марко

сегодня, 10:30

30 гелікоптерів свинособакам поповнити вже нічим...

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!