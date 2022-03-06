США разрешили странам НАТО поставлять истребители в Украину

Идет обстрел мирного населения с неба русскими оккупантами. НАТО до сих пор заявляет, что не намерена закрывать небо над территорией Украины. Ссылаясь на заявления госсекретаря Энтони Блинкена, СМИ распространяют информацию, что США предоставили "зеленый свет" на поставку Украине истребителей. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Блинкена в эфире новостной программы Face the Nation.

Истребитель - фото из открытых источников

"У них (стран-членов НАТО — ред.) есть "зеленый свет" по авиации, и факт в том, что мы прямо сейчас разговариваем с польскими друзьями, чтобы в случае, если они решат поставить свои боевые самолеты украинцам, не пострадала их собственная оборона. Мы ведем с ними активные дискуссии", — заявил Блинкен в эфире программы.

Как сообщали ранее "Комментарии", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в переговорах с делегацией от России по прекращению войны существует два проблемных вопроса . Они, в частности, касаются Крыма и признания "ЛДНР". Также Арахамия добавил, что украинская делегация до сих пор не знает, как нужно преодолеть эти барьеры. Арахамия заявил, что делегация Украины не готова идти на компромиссы по территориальной целостности нашего государства во время переговоров.

Также "Комментарии" писали, что оккупанты перешли в наступление на Запорожье. Противник ведет наступление в Запорожье силами до 3-х БТГр и с помощью авиации после перегруппировки и ввода части оперативных резервов. Ночью вблизи Гуляйполя ВСУ обронялись и наносили все возможные средства огневого поражения противнику. Российские оккупанты использовали налеты авиации и артиллерийские удары.

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