logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 США разрешили странам НАТО поставлять истребители в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

США разрешили странам НАТО поставлять истребители в Украину

Пока НАТО не планирует закрывать небо над Украиной

6 марта 2022, 22:25
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Идет обстрел мирного населения с неба русскими оккупантами. НАТО до сих пор заявляет, что не намерена закрывать небо над территорией Украины. Ссылаясь на заявления госсекретаря Энтони Блинкена, СМИ распространяют информацию, что США предоставили "зеленый свет" на поставку Украине истребителей. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Блинкена в эфире новостной программы Face the Nation.

США разрешили странам НАТО поставлять истребители в Украину

Истребитель - фото из открытых источников

"У них (стран-членов НАТО — ред.) есть "зеленый свет" по авиации, и факт в том, что мы прямо сейчас разговариваем с польскими друзьями, чтобы в случае, если они решат поставить свои боевые самолеты украинцам, не пострадала их собственная оборона. Мы ведем с ними активные дискуссии", — заявил Блинкен в эфире программы.

Как сообщали ранее "Комментарии", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в переговорах с делегацией от России по прекращению войны существует два проблемных вопроса . Они, в частности, касаются Крыма и признания "ЛДНР". Также Арахамия добавил, что украинская делегация до сих пор не знает, как нужно преодолеть эти барьеры. Арахамия заявил, что делегация Украины не готова идти на компромиссы по территориальной целостности нашего государства во время переговоров.

Также "Комментарии" писали, что оккупанты перешли в наступление на Запорожье. Противник ведет наступление в Запорожье силами до 3-х БТГр и с помощью авиации после перегруппировки и ввода части оперативных резервов. Ночью вблизи Гуляйполя ВСУ обронялись и наносили все возможные средства огневого поражения противнику. Российские оккупанты использовали налеты авиации и артиллерийские удары.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/facethenation/status/1500468417534566400
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!