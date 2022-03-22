logo

BTC/USD

42903.19

ETH/USD

3021.25

LTC/USD

122.72

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 ВСУ уничтожают технику и колонны обеспечения оккупантов (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожают технику и колонны обеспечения оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

сегодня, 12:28
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинские воины дают достойный отпор оккупантам и продолжают уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожают технику и колонны обеспечения оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

В Генштабе ВСУ показали, как наши защитники уничтожают врага. 

"Российские оккупанты продолжают терять технику и колонны снабжения. Воины Сухопутных войск ВС Украины и Территориальной обороны ВС снова на высоте. Вместе победим!", — сообщают в Генштабе ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что тяжелыми будут ближайшие 2-3 недели. Арестович: то, что происходит в течение 5 суток – модель того, что будет происходить за 3 недели. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что украинские бойцы устроили панику в лагере оккупантов: полностью уничтожена пехота. Украинские военные нанесли мощный удар по пехоте оккупантов. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что журналисты узнали, как семья Суркисов уехала из Украины в начале войны. Журналисты выяснили, что семья увезла 17 миллионов долларов из Украины. Читайте подробно об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что восьмерых артистов лишат почетных званий и наград: о ком идет речь. Минкульт и комитет парламента по вопросам информполитики требуют лишить государственных наград артистов, не осудивших войну. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!