ВСУ уничтожают технику и колонны обеспечения оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины дают достойный отпор оккупантам и продолжают уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

В Генштабе ВСУ показали, как наши защитники уничтожают врага.

"Российские оккупанты продолжают терять технику и колонны снабжения. Воины Сухопутных войск ВС Украины и Территориальной обороны ВС снова на высоте. Вместе победим!", — сообщают в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что тяжелыми будут ближайшие 2-3 недели. Арестович: то, что происходит в течение 5 суток – модель того, что будет происходить за 3 недели. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что украинские бойцы устроили панику в лагере оккупантов: полностью уничтожена пехота. Украинские военные нанесли мощный удар по пехоте оккупантов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что журналисты узнали, как семья Суркисов уехала из Украины в начале войны. Журналисты выяснили, что семья увезла 17 миллионов долларов из Украины. Читайте подробно об этом на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что восьмерых артистов лишат почетных званий и наград: о ком идет речь. Минкульт и комитет парламента по вопросам информполитики требуют лишить государственных наград артистов, не осудивших войну. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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