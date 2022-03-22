Украинские бойцы устроили панику в лагере оккупантов: полностью уничтожена пехота (ВИДЕО)

Бойцы полка "Азов", защищающие Мариуполь от российских захватчиков, опубликовали очередное видео, где уничтожается позиция российских оккупантов. В этот раз украинские военные ликвидировали пехотинские позиции россиян. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление отдельного отряда специального назначения "АЗОВ — Мариуполь" в Телеграмме.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

Бойцы полка "Азов" опубликовали видео, снятое с беспилотника, где виден момент уничтожения позиций оккупантов. На видео можно увидеть, что удара никто не ожидал, а некоторые оккупанты даже начали убегать.

"Уничтожение пехоты противника полком "Азов"", — говорится в сообщении под видео.

Как сообщали ранее "Комментарии", Подоляк рассказал о подготовке встречи Зеленского и Путина. Советник главы ОП считает, что любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины. Переговоры президентов Украины и России являются ключевыми для восстановления мира. Такая встреча может произойти в случае, если наработаны допустимые компромиссы для разговора тет-а-тет.

Также "Комментарии" писали, что в Генштабе рассказали, на сколько у оккупантов еще хватит запасов боеприпасов и продовольствия. Российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу о необходимости участия в войне с Украиной с личным составом вооруженных сил республики Беларусь.

Читайте на портале "Комментарии": в МВД не исключают вероятность вторжения Беларуси в Украину: с Лукашенко ведут работу. Советник министра отметил, что Украина ожидает этого наступления и готова дать жесткий отпор.

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