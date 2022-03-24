Будет ли НАТО отправлять войска в Украину и закрывать небо: окончательный ответ Альянса

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Карина Ожерельева
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не отправит свои войска в Украину и не закроет небо. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет УНИАН со ссылкой на брифинг перед началом чрезвычайного саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса.
Йенс Столтенберг - фото из открытых источников
Также Йенс Столтенберг отметил, что НАТО должно не допустить обострения конфликта за пределами территории Украины, что может повлечь за собой еще больше смертей, разрушений и страданий.
Чем обусловлено такое решение НАТО?
Аналитик Экономической экспертной платформы Олег Гетман отметил, что введение войск НАТО, в частности миротворческой миссии, на территорию Украины крайне маловероятно, потому что это может привести к широкомасштабной мировой войне.
Руководитель исследовательских проектов в Центре социального инжиниринга "Реализация и анализ несистемных действий" Дмитрий Громаков отметил, что возможно "принуждение к миру", когда миротворческие силы НАТО с силами обороны Украины будут работать над уничтожением военного потенциала агрессора.
Как сообщали ранее "Комментарии", Данилов заявил, что ВСУ готовы к атаке военных Беларуси и предупредил тех о полиэтиленовых пакетах.
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