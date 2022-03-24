Будет ли НАТО отправлять войска в Украину и закрывать небо: окончательный ответ Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не отправит свои войска в Украину и не закроет небо. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет УНИАН со ссылкой на брифинг перед началом чрезвычайного саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса.

Йенс Столтенберг - фото из открытых источников

"Мы также ясно дали понять, что не будем делегировать войска НАТО на суше или самолеты в воздухе", — заявил Столтенберг.

Также Йенс Столтенберг отметил, что НАТО должно не допустить обострения конфликта за пределами территории Украины, что может повлечь за собой еще больше смертей, разрушений и страданий.

"Объявление бесполетной зоны над Украиной будет означать, что мы должны это сделать. А ввести бесполетную зону означает, что мы должны атаковать противовоздушные системы в России, в Беларуси и в Украине, и также должны быть готовы сбивать российские самолеты. И тогда риск полномасштабной войны между странами НАТО и Россией будет очень высок и приведет к большим смертям и разрушениям", — сообщил генеральный секретарь НАТО.

Чем обусловлено такое решение НАТО?

Аналитик Экономической экспертной платформы Олег Гетман отметил, что введение войск НАТО, в частности миротворческой миссии, на территорию Украины крайне маловероятно, потому что это может привести к широкомасштабной мировой войне.

"Учитывая значительное преимущество сил НАТО — вероятность применения РФ бактериологического и ядерного оружия — вырастет существенно, загнанному в угол Путину будет не много вариантов. Поэтому представляется нереалистичным вмешательство НАТО в конфликт, в то же время важна передача как можно скорее Украине современного ПВО и самолетов, что позволит Украине самостоятельно перехватить инициативу в небе и со временем отогнать агрессора к украинским границам", — отметил эксперт.

Руководитель исследовательских проектов в Центре социального инжиниринга "Реализация и анализ несистемных действий" Дмитрий Громаков отметил, что возможно "принуждение к миру", когда миротворческие силы НАТО с силами обороны Украины будут работать над уничтожением военного потенциала агрессора.

"Позиция НАТО четкая и последовательная максимально отойти от прямого столкновения с войсками РФ. Поэтому можно считать такую миссию невозможной", — заявил эксперт.

Как сообщали ранее "Комментарии", Данилов заявил, что ВСУ готовы к атаке военных Беларуси и предупредил тех о полиэтиленовых пакетах.

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