ВСУ продолжают наносить удары по позициям противника на юге Украины

Украинская артиллерия и авиация продолжает наносить удары по противнику на юге нашей страны. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

В ОК "Юг" рассказали, что оккупанты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои же позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и стреляют по мирным жителям. А потом, возвращаясь в деревню, рассказывают, что огонь, якобы вели ВСУ.

"Но подобное фейкотворение давно известно и не убеждает несгибаемых херсонцев. Они осознают, что ВСУ не бьют по гражданскому населению, и что все будет Украина", — отмечает ОК "Юг".

В тоже время на протяжении прошлых суток (18 мая) наши ракетно-артиллерийские подразделения совместно с авиацией нанесли удары по 90 целям на позициях противника.

Результатами работы наших воинов стало уничтожение 20 оккупантов, двух самоходных артиллерийских установок, автомобильной и бронированной техники. Окончательные потери противника уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Мелитополе рядом с комендатурой оккупантов взорвалась граната, а на железной дороге остановлен бронепоезд. Враг начинает панически бояться партизанщины — Ткачук.

Читайте также о том, что в Мелитополе оккупанты уничтожают и изымают из библиотек украинские книги. Учебники по истории Украины объявлены запретной литературой.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что захват Запорожской АЭС: командира РФ, руководившего нападением, привлекут к ответственности. Командир руководил нападением на Запорожскую атомную электростанцию в г. Энергодаре.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ освободили от оккупантов еще один населённый пункт. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая.

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