ВСУ освободили от оккупантов еще один населённый пункт

Украинские воины продолжают освобождать нашу землю от оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, согласно оперативной информации, касаемо российского вторжения по состоянию на вечер 18 мая, на Харьковском направлении противник сосредотачивал свои главные усилия на удерживании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Также враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

"По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая, боевые действия продолжаются", — сообщает Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что культурные преступления РФ: какие музеи в Украине разбомбили и разворовали оккупанты. 18 мая в Украине отмечают Международный день музеев. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что Шевченко и другие легендарные футболисты сыграют в благотворительном матче в поддержку беженцев из Украины. Футбольный матч, в котором сыграет Шевченко, пройдет 23 мая. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинские десантники сбили еще один летательный аппарат оккупантов (ФОТО). БПЛА был сбит расчетом ЗРК "Стрела-10".

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