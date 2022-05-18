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ВСУ освободили от оккупантов еще один населённый пункт

Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая

сегодня, 18:36 comments1679
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают освобождать нашу землю от оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ освободили от оккупантов еще один населённый пункт

ВСУ

Так, согласно оперативной информации, касаемо российского вторжения по состоянию на вечер 18 мая, на Харьковском направлении противник сосредотачивал свои главные усилия на удерживании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Также враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

"По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая, боевые действия продолжаются", — сообщает Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что культурные преступления РФ: какие музеи в Украине разбомбили и разворовали оккупанты. 18 мая в Украине отмечают Международный день музеев. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что в ЕС рассказали, когда выпустят цифровое евроПредставитель Европейского центробанка считает, что цифровое евро появится не раньше 2023 года. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Шевченко и другие легендарные футболисты сыграют в благотворительном матче в поддержку беженцев из Украины. Футбольный матч, в котором сыграет Шевченко, пройдет 23 мая. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинские десантники сбили еще один летательный аппарат оккупантов (ФОТО). БПЛА был сбит расчетом ЗРК "Стрела-10". 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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