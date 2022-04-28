ВСУ продолжает уничтожать офицеров противника (ФОТО)

Украинские воины продолжают уничтожать противника. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, ВСУ уничтожили еще нескольких офицеров противника.

"Встречайте очередную партию "свеженьких" российских оккупантов, которые правильно вернулись домой", — пишет СтратКом ВСУ

• Десантник капитан 51 пдп Камаев Антон с Урала;

• псевдолейтенант Мельников Олег из Макеевки;

• Сергей Лукьянчук из Снежного, позывной "Фриман";

• псевдо старший лейтенант, командир танковой роты 5 омсбр 1 АК РОА;

• командир взвода разведовательно-десантной роты 810 отдельной гвардейской бригады старший лейтенант Веселков Владислав;

• лейтенант Георгий Лапиев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что после встречи с Путиным генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине. Антониу Гутерриш считает, что переговоры с Путиным пока что бессмысленны.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Резников рассказал, как меняется позиция Германии по отношению к Украине. Коалиция в поддержку Украины усиливается.

Также "Комментарии" сообщали о том, что РФ готовит пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь: ГУР сообщило подробности политической провокаци. Западным журналистам будут рассказывать о мифических массовых убийствах мирных жителей в Мариуполе украинскими военными.

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