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ВСУ продолжает уничтожать офицеров противника (ФОТО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 12:10
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать противника. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ продолжает уничтожать офицеров противника (ФОТО)

Армия РФ

Как стало известно, ВСУ уничтожили еще нескольких офицеров противника.

"Встречайте очередную партию "свеженьких" российских оккупантов, которые правильно вернулись домой", — пишет СтратКом ВСУ

• Десантник капитан 51 пдп Камаев Антон с Урала;

• псевдолейтенант Мельников Олег из Макеевки;

• Сергей Лукьянчук из Снежного, позывной "Фриман";

• псевдо старший лейтенант, командир танковой роты 5 омсбр 1 АК РОА;

• командир взвода разведовательно-десантной роты 810 отдельной гвардейской бригады старший лейтенант Веселков Владислав;

• лейтенант Георгий Лапиев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что после встречи с Путиным генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине. Антониу Гутерриш считает, что переговоры с Путиным пока что бессмысленны. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Резников рассказал, как меняется позиция Германии по отношению к Украине. Коалиция в поддержку Украины усиливается. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что РФ готовит пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь: ГУР сообщило подробности политической провокаци. Западным журналистам будут рассказывать о мифических массовых убийствах мирных жителей в Мариуполе украинскими военными. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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