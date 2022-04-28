Нанесли значительные потери врагу: какая ситуация на южном фронте

В течение 27 апреля ВСУ отбили атаки врага и нанесли ему удары. Украинские военные удерживают занятые рубежи в регионе. Оккупанты совершили атаку возле Новогригоровки и две — вблизи Александровки. Об этом сообщают на странице Оперативной группировки "Юг".



Фото Генеральный штаб ВСУ

Кроме того, ВСУ сорвали планы оккупантов совершить наступательные действия в направлении Николаевки. За сутки уничтожены 49 человек живой силы, шесть единиц бронетехники, три автомобиля, три единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения, тыловая техника. ВСУ попали в склады боеприпасов россиян в районе Молодецкого и Великой Александровки и подбили в районе Нововоронцовки БПЛА "Орлан-10".

Врагу не удается наступать в сторону Николаева, украинские военные удерживают оборону. В оккупированном Херсоне на площади Свободы собрались на митинг украинцы. Люди митинговали против российской оккупации и проведения "референдума". Оккупанты бросали в толпу светошумные и газовые гранаты. В результате инцидентов есть раненные и задержанные.

Оккупационные власти самопровозглашенной ПМР мобилизуют мужчин и увеличивают напряжение на юго-западной границе Украины. Российская пропагандистская машина сообщает фейки о возможном ракетном обстреле ПМР, угрозе теракта со стороны Украины. На их территории проводятся инсценированные "теракты".

Как сообщал портал "Комментарии", в непризнанной так называемой "Приднестровской молдавской республике" собираются начать мобилизацию мужчин в армию. Еще 21 апреля к "терактам" на территории ПМР местные администрации получили письмо от оккупационного режима "Министерства обороны ПМР".

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