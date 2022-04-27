logo

BTC/USD

38993.74

ETH/USD

2864.86

LTC/USD

100.32

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 РФ готовит пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь: ГУР сообщило подробности политической провокации
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ готовит пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь: ГУР сообщило подробности политической провокации

Западным журналистам будут рассказывать о мифических массовых убийствах мирных жителей в Мариуполе украинскими военными

сегодня, 21:41
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

В Мариуполе идет подготовка к масштабной политической провокации. Россия планирует проведение пропагандистского пресс-тура с участием западных прокремлевских СМИ. Журналисты получат "альтернативные факты" по уничтожению Мариуполя. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Телеграмме.

РФ готовит пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь: ГУР сообщило подробности политической провокации

Уничтоженный Мариуполь - Reuters

ГУР сообщает, что организованный Россией "пресс-тур" состоится 28 апреля. Репортеры будут добираться в Мариуполь через российский Ростов.

"В программе мероприятия — "альтернативные факты" по защите Мариуполя. Подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей", — сообщили в ГУР.

Так называемыми очевидцами станут провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными". Как сообщает ГУР, "пресс-тур" станет очередным российским фейком, создаваемым, чтобы в очередной раз переложить вину за собственные преступления на Украину.

"Бывшие "визитки Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь", — добавили в ГУР.

Как сообщали ранее "Комментарии", Путин снова нашел оправдание войны в Украине. Президент России Владимир Путин снова попытался оправдаться за развязывание войны в Украине. Он заявил, что, если бы не приказал российской армии вторгнуться на территорию Украины, масштабный вооруженный конфликт охватил бы уже территорию России. О каком именно конфликте и кто собирался его разрешить на территории РФ Путин не сказал.

Также "Комментарии" писали, что в ОП нашли пояснения взрывов в трех областях России.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/413
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!