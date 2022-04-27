РФ готовит пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь: ГУР сообщило подробности политической провокации

В Мариуполе идет подготовка к масштабной политической провокации. Россия планирует проведение пропагандистского пресс-тура с участием западных прокремлевских СМИ. Журналисты получат "альтернативные факты" по уничтожению Мариуполя. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Телеграмме.

Уничтоженный Мариуполь - Reuters

ГУР сообщает, что организованный Россией "пресс-тур" состоится 28 апреля. Репортеры будут добираться в Мариуполь через российский Ростов.

"В программе мероприятия — "альтернативные факты" по защите Мариуполя. Подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей", — сообщили в ГУР.

Так называемыми очевидцами станут провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными". Как сообщает ГУР, "пресс-тур" станет очередным российским фейком, создаваемым, чтобы в очередной раз переложить вину за собственные преступления на Украину.

"Бывшие "визитки Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь", — добавили в ГУР.

Как сообщали ранее "Комментарии", Путин снова нашел оправдание войны в Украине. Президент России Владимир Путин снова попытался оправдаться за развязывание войны в Украине. Он заявил, что, если бы не приказал российской армии вторгнуться на территорию Украины, масштабный вооруженный конфликт охватил бы уже территорию России. О каком именно конфликте и кто собирался его разрешить на территории РФ Путин не сказал.

Также "Комментарии" писали, что в ОП нашли пояснения взрывов в трех областях России.

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