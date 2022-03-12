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В Пентагоне оценили вероятность новой атаки оккупантов на Киев

Российские военные серьезно продвинулись по земле в направлении Киева

сегодня, 11:51
Автор:

Карина Ожерельева
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Пентагон сообщил, что российские военные существенно продвинулись по направлению к столице Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на УНИАН.

В Пентагоне оценили вероятность новой атаки оккупантов на Киев

Джон Кирби - фото из открытых источников

Во время брифинга Кирби спросили по поводу атаки на Киев и два аэропорта в Украине и означают ли такие шаги РФ увеличение театра военных действий.

"Я бы сказал, что жителям Киева уже сейчас грозит неизбежная атака. Российские военные серьезно продвинулись по земле в направлении Киева, но больше на востоке, чем с севера", – сказал Кирби.

Кирби также добавил, что в Пентагоне не видят никаких движений российских войск к югу от столицы. Также пресс-секретарь оборонного ведомства США заявил, что возможность удара по Киеву с запада не станет отрицать.

"Я бы не хотел много говорить о том, что мы видим на спутниковых фото: колонна выстроилась в три шеренги или рассредоточилась. Сейчас предпринимаются попытки организации ее поставки", — добавил Кирби.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Сумской области бойцы территориальной обороны остановили несколько тяжелых боевых единиц оккупантов. Как стало известно, в Сумской области бойцы терробороны остановили 3 вражеских танка и 1 САУ.

Также "Комментарии" писали, что украинской разведке стало известно как минимум о двух вариантах ядерного шантажа российскими оккупационными войсками. Главный разведчик страны отметил, что на сегодняшний день у Украины есть информация о том, что Кремлем рассматриваются два сценария ядерного шантажа. Какой из них будет отдан предпочтение, пока сказать сложно. Все зависит от ситуации и тактики противника.


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Источник: https://www.unian.ua/war/u-pentagoni-ocinili-ymovirnist-novoji-ataki-okupantiv-na-kijiv-novini-kiyeva-11740618.html
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