Россия пытается перевести войну в "затяжную фазу": какая причина

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Россия пытается перевести войну против Украины в частично "затяжную фазу". Причина – значительные потери России в личном составе и военной технике. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Телеграмме.
Михаил Подоляк - фото из открытых источников
По словам Подоляка, России уже не удается скрыть отсутствие какого-либо значительного продвижения по всем направлениям.
Также Подоляк отметил, что россияне пытаются вводить новые обязательные элементы в свою тактику.
Как сообщали ранее "Комментарии", представитель РФ в ООН признал готовность Путина надавить на ядерную кнопку. Российские дипломаты уже даже не пытаются использовать дипломатический язык, чтобы скрыть возможность использования Москвой ядерного оружия. Дипломаты страны-агрессора открыто предполагают возможность использования ядерного оружия.
Также "Комментарии" писали, что Данилов заявил, что ВСУ готовы к атаке военных Беларуси и предупредил тех о полиэтиленовых пакетах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости