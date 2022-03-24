Россия пытается перевести войну в "затяжную фазу": какая причина

Россия пытается перевести войну против Украины в частично "затяжную фазу". Причина – значительные потери России в личном составе и военной технике. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Телеграмме.

Михаил Подоляк - фото из открытых источников

По словам Подоляка, России уже не удается скрыть отсутствие какого-либо значительного продвижения по всем направлениям.

"Поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику. Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших ежедневно, включая командиров высочайшего и среднего звена", — заявил Подоляк.

Также Подоляк отметил, что россияне пытаются вводить новые обязательные элементы в свою тактику.

"Происходит частичный окоп на занятых рубежах, а такова концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов — для создания у них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф. Тактика абсолютно людоедская и имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности", – сообщил Подоляк.

Как сообщали ранее "Комментарии", представитель РФ в ООН признал готовность Путина надавить на ядерную кнопку. Российские дипломаты уже даже не пытаются использовать дипломатический язык, чтобы скрыть возможность использования Москвой ядерного оружия. Дипломаты страны-агрессора открыто предполагают возможность использования ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали, что Данилов заявил, что ВСУ готовы к атаке военных Беларуси и предупредил тех о полиэтиленовых пакетах.

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