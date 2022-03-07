ВСУ подбили корабль оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные подбили военное судно оккупантов в чёрном море. Об этом сообщается на официальной странице ВМС ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

"Подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины, защищающие Одещину, поразили вражеский корабль.", — сообщают ВМС ВСУ.

Также к посту было прикреплено видео, на котором запечатлено подбитие корабля РФ.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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