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ВСУ подбили корабль оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины дают достойный отпор врагу

сегодня, 12:25 comments2396
Автор:

Денис
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Украинские военные подбили военное судно оккупантов в чёрном море. Об этом сообщается на официальной странице ВМС ВСУ в социальной сети Facebook. 

ВСУ подбили корабль оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

"Подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины, защищающие Одещину, поразили вражеский корабль.", — сообщают ВМС ВСУ. 

Также к посту было прикреплено видео, на котором запечатлено подбитие корабля РФ. 

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Конгресс украинцев Канады призывает Запад к введению торгового эмбарго относительно РФ. Украинцы в Канаде требуют от стран Запада прекратить торговлю с Россией. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что в Запорожской области кадыровцы на танке обстреляли автомобиль "Укрпочты", убив двух сотрудников. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что украинцы создали Telegram-канал для поиска пропавших детей и взрослых. Читайте об этом в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Николаеве враги обстреляли жилые массивы "Смерчами". Утром по Николаеву провели массовый обстрел – враг целил по жилому массиву. Читайте об этом на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua
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