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В Николаеве враги обстреляли жилые массивы "Смерчами" (ВИДЕО)

Утром по Николаеву провели массовый обстрел – враг целил по жилому массиву

сегодня, 11:08
Автор:

Карина Ожерельева
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Утром 7 марта в Николаеве враг совершил массированный обстрел из смерчей. Во оккупантский удар реактивных систем попали жилые массивы. Обстрелы привели к 5 пожарам в жилых секторах и на промышленных объектах (ГП НПКГ "Заря"-"Машпроект"). Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

В Николаеве враги обстреляли жилые массивы "Смерчами" (ВИДЕО)

Результат обстрела жилых массивов в Николаеве - Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области

По информации ГСЧС, последствия оккупантских обстрелов по городу ликвидируют 32 спасателя и 11 спецмашин. Многие снаряды были обнаружены в частных секторах.

В настоящее время масштабы разрушений устанавливаются.


Как сообщали ранее "Комментарии", президент присвоил звание героев городам Украины и наградил орденами чиновников. Согласно указу президента №111 от 6 марта "Об установлении почетного знака отличия "Город-герой Украины"", который опубликован на сайте Офиса президента, города Украины награждены почетными наградами. Президент установил почетное отличие "Город-герой Украины", что отметить подвиг, массовый героизм и устойчивость граждан, проявившихся во время обороны своих городов и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Также "Комментарии" писали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в переговорах с делегацией от России по прекращению войны существует два проблемных вопроса. Арахамия добавил, что украинская делегация до сих пор не знает, как нужно преодолеть эти барьеры. Также Арахамия заявил, что делегация Украины не готова идти на компромиссы по территориальной целостности нашего государства во время переговоров.


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Источник: https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/264926742482824?__cft__[0]=AZWTvqZ9FamitCi35arucAGIwBvoW5VGdE5hwCUJaWvgoUJqF4F2mGIClPCj_WsoP3hBNfeLV8eFiZ_4LKRrlzZXNFRllWmChHC6IVhDDrpmEG-ZvUnJ-hbfxqg6WJkthUq7KODaU96vOUxBZa6K6CoE&__tn__=%2CO%2CP-R
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