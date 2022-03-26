ВСУ переходят в контрнаступление на Харьковщине: уже освободили несколько населенных пунктов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уверяет, что Вооруженные силы Украины уже освободили несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани. Сейчас там ведутся бои. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Телеграмме.

Уничтожена техника оккупантов - фото из открытых источников

"На сегодняшний день: Вооруженные Силы Украины не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление. В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои. Продолжаются бои и на Изюмском направлении, там наши войска также держат оборонные позиции! Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Харьковщину и не отступают ни на метр. За нами – победа!" – заявил Олег Синегубов.

Также глава Харьковской ОВО поздравил всех нацгвардейцев с профессиональным днем.

"Передаю отдельное поздравление Восточному территориальному управлению Нацгвардии, а также Национальной академии Нацгвардии. Вы молодцы, вы держите передовые позиции и защищаете родную землю – это почетная миссия. Сегодня вами гордится вся страна!" – сообщил Олег Синегубов.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты снимают технику с "консервации", но она разворована: командир танкового полка РФ застрелился. ГУР МО Украины сообщает о том, что оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники, снятой с длительного хранения.

Также "Комментарии" писали, что Россия назвала условия окончания войны – Украина должна стать "нормальным соседом". Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что война против Украины идет "по плану Путина".

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