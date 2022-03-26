ВСУ переходят в контрнаступление на Харьковщине: уже освободили несколько населенных пунктов

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Карина Ожерельева
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уверяет, что Вооруженные силы Украины уже освободили несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани. Сейчас там ведутся бои. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Телеграмме.
Уничтожена техника оккупантов - фото из открытых источников
Также глава Харьковской ОВО поздравил всех нацгвардейцев с профессиональным днем.
Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты снимают технику с "консервации", но она разворована: командир танкового полка РФ застрелился. ГУР МО Украины сообщает о том, что оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники, снятой с длительного хранения.
Также "Комментарии" писали, что Россия назвала условия окончания войны – Украина должна стать "нормальным соседом". Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что война против Украины идет "по плану Путина".
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